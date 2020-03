Com falhas de Ederson, United vence City no clássico de Manchester

Reprodução Ederson falhou duas vezes e determinou a vitória do Manchester United sobre o City



Neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebeu o rival Manchester City, no Old Trafford, e venceu o clássico da cidade por 2 a 0. O autores dos gols vitoriosos foram o atacante francês Anthony Martial e o volante escocês Scott McTominay, que se aproveitaram de falhas graves do goleiro brasileiro Ederson para decretarem o triunfo vermelho.

O resultado eleva os comandados do técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer aos 45 pontos, agora na quinta posição da tabela, que rende acesso à próxima edição da Liga Europa. Três pontos à frente, o Chelsea é o quarto e encerra a zona de classificação à Liga dos Campeões, principal torneio do continente.

Já o Manchester City, do treinador espanhol Pep Guardiola, estaciona nos 57 pontos, mas mantém a segunda posição do campeonato, mesmo com um jogo a menos em relação aos rivais. O líder isolado é o Liverpool, que soma 82. Em terceiro, aparece o Leicester City, com 50.

O jogo deste domingo começou estudado, com a equipe da casa mais cautelosa e os visitantes com mais posse de bola, mas sem criatividade. Aos poucos, o United foi criando chances no contra-ataque e levando perigo à meta adversária, enquanto o City procurava criar oportunidades pelos lados do campo.

De todo modo, o gol decisivo saiu após uma rápida cobrança de falta. Na intermediária esquerda de ataque dos mandantes, o meia português Bruno Fernandes deu uma cavadinha que surpreendeu a defesa azul. Martial foi veloz e bateu de primeira, contando com falha de Ederson para fazer 1 a 0 aos 30 minutos.

No segundo tempo, o City foi em busca do empate e aumentou o ritmo ofensivo no campo do rival, mas deixou espaços na retaguarda. O United aproveitou as brechas para explorar contra-ataques conectados com velocidade por Bruno Fernandes e o volante brasileiro Fred.

Pelos visitantes, a ausência do meia-atacante belga Kevin De Bruyne foi bastante sentida. Com lesão nas costas, o jogador do City foi poupado do clássico e fez falta no setor de armação. Os comandados de Guardiola chegaram a marcar com Sergio Agüero, mas o atacante argentino estava impedido.

No caso dos donos da casa, o principal obstáculo para uma vitória mais tranquila foi a fome de gols de Martial e do ponta galês Daniel James. Ambos finalizaram em cima de Ederson em lances nos quais Bruno Fernandes aparecia livre e em melhores condições de remate.

De todo modo, Ederson voltou a aparecer mal para definir os 2 a 0 para o United. No final dos acréscimos, o goleiro da seleção brasileira errou na saída de bola e entregou a bola para McTominay, que entrou no fim do jogo e finalizou com precisão de longe, sem chances para o arqueiro, que estava fora do gol.

Após o revés frente ao maior rival local, o City poderá se reabilitar diante do londrino Arsenal, já que a equipe de Manchester recebe o time da capital nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), também pelo Campeonato Inglês.

O United, por sua vez, tem compromisso pela Liga Europa diante do LASK,. Disputada em solo austríaco, a partida será na próxima quinta-feira, às 14h55, pela fase de oitavas de final do segundo maior torneio continental europeu.

*Com informações do Estadão Conteúdo