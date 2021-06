Com gol do melhor do mundo e pênalti perdido, Espanha e Polônia empatam em Sevilha

Fúria sai na frente, mas leva empate no segundo tempo e desperdiça chance de vitória com erro de Gerard Moreno na marca da cal; Lewandowski dá resposta após ser provocado

Jose Manuel Vidal/EPA/EFE Lewandowski comemora o gol de empate da Polônia contra a Espanha



Campeã mundial de 2010 e favorita à liderança do Grupo E da Eurocopa, a seleção espanhola segue sem vencer no torneio. Depois de ficar no 0 a 0 em sua estreia, contra a Suécia, a Fúria saiu na frente da Polônia, em Sevilha, mas tomou um gol de Robert Lewandowski, o atual melhor do mundo, e só empatou pelo placar de 1 a 1. Gerard Moreno teve a chance de vitória em seu pé esquerdo, mas bateu pênalti na trave. Com dois pontos, a Espanha está na terceira posição da chave. A Polônia ocupa a última posição, com um. À frente dos dois selecionados estão Suécia (quatro pontos) e Eslováquia (três).

A Espanha abriu o placar com Morata, aos 25 minutos. Foi uma resposta do jogador após as críticas pelo mau desempenho no primeiro jogo. O gol havia sido anulado em campo, mas o VAR (árbitro de vídeo) avisou a arbitragem que o atacante estava em posição legal. A Fúria criava mais chances, mas, não conseguiu ampliar e tomou o castigo aos 9 minutos da segunda etapa. Lewandowski ganhou no alto de Laporte, com facilidade, e cabeceou com firmeza no canto. O polonês havia sido provocado por Ferrán Torres antes da partida. “Ele vai ser engolido pela nossa zaga”, disse o espanhol. Logo depois do gol polaco, a Espanha teve a chance de voltar a ficar à frente quando o VAR observou um pisão de Moder em Moreno dentro da área. O próprio Moreno bateu, mas acertou o poste.