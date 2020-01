Com gols de 5 jogadores diferentes, Bayern massacra Schalke e cola no líder do Alemão

Ronald Wittek/EFE O Bayern de Munique bateu o Schalke 04 por 5 a 0 na Allianz Arena



Depois do tropeço do Red Bull Leipzig, que perdeu por 2 a 0 para o Eintracht Frankfurt e desperdiçou a chance de manter uma “gordura” na liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique aproveitou para golear o Schalke 04 por 5 a 0, em casa, neste sábado, e ficou a apenas um ponto do líder na 19ª rodada da competição nacional. O time da Baviera chegou aos 39 pontos, contra 40 do líder.

Já o Schalke estacionou nos 33 e ficou na quinta posição, que rende acesso à Liga Europa. Os gols do Bayern foram marcados por Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leon Goretzka, Thiago Alcântara e Serge Gnabry.

A partida foi amplamente dominada pelos donos da casa na Allianz Arena. O Schalke deu apenas dois chutes a gol, contra 14 do Bayern, que também foi superior na posse de bola: 69% a 31%. Em pleno controle do ritmo do confronto, os comandados de Hans-Dieter Flick não tiveram dificuldades para construir o triunfo, costurado desde os instantes iniciais do primeiro tempo

Logo aos 6min de jogo, Lewandowski aproveitou bola na grande área e fuzilou contra a meta da equipe de Gelsenkirchen, abrindo o placar em Munique. No decorrer da metade inicial, Müller teve um tento anulado por impedimento, mas o gol sairia ainda antes do intervalo, após assistência de Goretzka. No fim da etapa inaugural, 2 a 0 para os mandantes.

E o prejuízo do Schalke não cessou no segundo tempo: já aos 5min, foi a vez de Goretzka balançar a rede com estilo, após bater de voleio em jogada originada na sequência de um escanteio. Oito minutos depois do terceiro gol, Thiago também deixou o seu e ampliou o marcador para 4 a 0. Aos 44min, Gnabry sacramentou a goleada. O meia brasileiro Philippe Coutinho entrou no lugar de Thiago, mas não marcou.

*Com informações do Estadão Conteúdo