Com gols de Kane e Skelly, Inglaterra abre Eliminatórias da Copa do Mundo com vitória sobre a Albânia

Gols da partida foram anotados pelo novato Skelly e pelo experiente atacante Kane, que continua a brilhar com a camisa da seleção

Glyn KIRK / AFP Atacante inglês #09 Harry Kane aplaude os fãs em campo após a partida de futebol das eliminatórias do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e Albânia, no estádio de Wembley, em Londres



A Inglaterra deu início à sua jornada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória convincente sobre a Albânia, marcando 2 a 0 no Estádio de Wembley. Os gols da partida foram anotados pelo novato Skelly e pelo experiente atacante Kane, que continua a brilhar com a camisa da seleção. Com essa vitória, a Inglaterra busca garantir sua oitava participação consecutiva em Copas do Mundo, consolidando-se como a principal favorita do grupo. A disputa pela segunda vaga está acirrada entre Sérvia e Albânia, que também estão na briga. Desde o apito inicial, a seleção inglesa demonstrou um controle absoluto do jogo. Sob a liderança do técnico Thomas Tuchel, a equipe se destacou no Grupo K. O primeiro gol surgiu aos 19 minutos, após uma assistência precisa de Bellingham, que encontrou Skelly em boa posição para finalizar.

Com a Albânia sendo obrigada a se lançar ao ataque em busca do empate, a Inglaterra aproveitou para ampliar a vantagem. Kane, com seu gol, chegou à marca de 70 gols pela seleção, solidificando ainda mais seu status como artilheiro. Em outro confronto do grupo, Andorra foi derrotada pela Letônia por 1 a 0. Além disso, no Grupo G, a Polônia também teve um desempenho positivo, vencendo a Lituânia por 1 a 0, com Lewandowski sendo o responsável pelo único gol da partida. A Finlândia também se destacou, superando Malta pelo mesmo placar, com um gol de Antman. No Grupo H, o Chipre conseguiu uma vitória de 2 a 0 sobre San Marino, enquanto a Romênia enfrentou dificuldades e perdeu para a Bósnia Herzegovina por 1 a 0. A

Publicado por Sarah Paula

