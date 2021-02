Com hat-trick de Mbappé, PSG vence Barcelona de virada por 4 a 1 na Liga dos Campeões

Equipe francesa não contou com Neymar, que está fora por lesão; Liverpool vence o RB Leipzig por 2 a 0

Reprodução/ Twitter @PSG_Inside Mbappé fez 3 gols na partida



As oitavas de final da Liga dos Campeões começaram. Nesta terça-feira, 16, o Barcelona recebeu o Paris Saint-Germain, no Camp Nou, e levou um baile da equipe parisiense perdendo de virada por 4 a 1. A equipe de Lionel Messi agora terá que correr atrás do resultado no jogo de volta, no dia 10 de março, no Parc des Princes, para se classificar na competição. Lembrando que na temporada 2016/17, o Barça conseguiu reverter um placar de 4 a 0 contra para 6 a 1 diante do mesmo PSG nas oitavas de final. Em um jogo sem Neymar, que está fora por lesão, o PSG fez um primeiro tempo bem equilibrado, mas foi o Barcelona que abriu o placar aos 27 minutos com Messi, de pênalti.

Mas a alegria durou pouco e aos 32, Mbappé chutou forte dentro da pequena área e empatou a partida. No retorno para o segundo tempo, a equipe visitante se mostrou mais inteira e com mais vontade de vencer. Aos 20 minutos, Mbappé fez o seu segundo na partida e começou a virada do PSG. Com problemas na zaga, o Barcelona levou o terceiro gol cinco minutos depois com Kean, de cabeça, e aos 40, em contra-ataque rápido, Draxler tocou para o francês fazer um golaço e marcar o seu terceiro no jogo, fechando o placar em 4 a 1.

Liverpool vence RB Leipzig em Budapeste

Tendo que mandar seu jogo em Budapeste, na Hungria, por causa das restrições de entrada na Alemanha, o RB Leipzig perdeu do Liverpool por 2 a 0. A partida foi bem equilibrada no primeiro tempo, com bolas na trave e chances de gols para os dois lados. Mas foi somente no segundo tempo que o placar foi aberto. Aos oito minutos, Salah aproveitou o recuo de bola errado da defesa alemã e marcou o primeiro. Cinco minutos depois, Mané deixou os adversários no chão e fez o segundo da equipe inglesa. O jogo de volta será disputado no dia 10 de março, em Anfield.