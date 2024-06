Com Mbappé no banco e gol anulado da ‘Laranja Mecânica’, Holanda e França ficam no empate sem gols na Eurocopa

Partida marcou o primeiro empate em 0 a 0 desta edição da competição; as duas seleções chegaram a quatro pontos e ocupam a primeira e segunda posição do Grupo D

EFE/EPA/FILIP SINGER Lutsharel Geertruida da Holanda e Theo Hernandez da França em ação durante o jogo de futebol do Grupo D do UEFA EURO 2024



Em um jogo marcado pela ausência se Mbappé, que ficou no banco de reservas – ele se machucou no jogo contra a Áustria – e um gol anulado da ‘Laranja Mecânica’, França e Holanda protagonizaram o primeiro empate sem gols da Eurocopa de 2024. Com o resultado, as duas equipes ficaram mais perto da classificação para a próxima fase, pois se mantiveram nas primeiras colocações do Grupo D. A Holanda em primeiro e a França em segundo. Na última rodada, os franceses enfrentam a já eliminada Polônia, enquanto os holandeses encaram a Áustria, que somou três pontos nesta sexta-feira (21) e se manteve viva na competição, com chance de avançar para as oitavas de final. Protagonista nos últimos dias por conta do nariz quebrado na vitória por 1 a 0 contra a Áustria, o atacante dos ‘Bleus’ Kylian Mbappé não entrou em campo numa decisão do técnico Didier Deschamps, que preferiu não correr riscos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em campo, as duas seleções fizeram um jogo movimentado, mas a pontaria não estava das melhores, quando não erravam as finalizações, paravam nas mãos dos goleiros, o que explica a ausência de gols na partida. No segundo tempo, Xavi Somins chegou a mandar a bola na rede, mas a marcação foi anulada pelo árbitro de vídeo que, além de marcar impedimento no gol, também relatou que outro jogador holandês atrapalhou o goleiro e por isso ele não conseguiu realizar a defesa. Apesar o empate não ter sido o que nenhuma das seleções queriam, ele serviu para que elas encaminhassem suas vagas para a próxima fase. No último jogo na fase de grupos, a missão mais difícil será da Holanda, que vai receber a Áustria, que buscará a vitória para se manter vivia na competição, enquanto a França, tem um caminho mais fácil, já que enfrenta a eliminada Polônia. Nas duas últimas edições da Euro, as únicas em que o torneio foi realizado com o atual formato, nunca uma equipe com quatro pontos ficou de fora das oitavas. Inclusive tendo três casos de classificação com apenas três pontos.