Com Memphis Depay de titular, Holanda consegue virada sobre a Espanha, mas leva empate no final

Atacante do Corinthians passou em branco no primeiro duelo pelas quartas de final da Liga das Nações da Europa; segundo e decisivo confronto será neste domingo (23)

KOEN VAN WEEL/EFE/EPA Reijnders, da Holanda (dir.), comemora com Gakpo e Memphis após marcar o gol de 2 a 1 durante a partida contra a Espanha, em Roterdã



O atacante Memphis Depay, do Corinthians, voltou a atuar pela seleção da Holanda nesta quinta-feira (20), mas não conseguiu balançar as redes na partida contra a Espanha pela Liga das Nações. O atacante, segundo maior artilheiro da história da seleção com 46 gols, ficou em campo até o fim do jogo e viu, do banco de reservas, Merino marcar nos acréscimos e garantir o empate por 2 a 2. O jogo de volta será no domingo (23), no estádio Mestalla, em Valência.

O atacante teve uma boa oportunidade aos 35 minutos do primeiro tempo, quando recebeu um passe longo e finalizou forte da entrada da área, mas o goleiro Unai Simón defendeu com as pernas. Naquele momento, a Holanda pressionava em busca da virada. A Espanha abriu o placar logo no início da partida, após uma falha defensiva da Holanda. O goleiro Verbruggen tocou para Hato na esquerda, mas o lateral perdeu a bola para Lamine Yamal, que acionou Pedri. O meio-campista do Barcelona deu a assistência para Nico Williams, que mandou para o gol vazio.

A Holanda empatou aos 27 minutos, também aproveitando um erro adversário. Após um cruzamento mal cortado pela defesa espanhola, Kluivert ajeitou para Gakpo, que girou e finalizou no canto de Unai Simón. No início do segundo tempo, os holandeses conseguiram a virada. Reijnders tabelou com Frimpong e apareceu na área para completar a jogada, fazendo 2 a 1. Depay, demonstrando entrosamento com os companheiros, celebrou o gol com entusiasmo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Holanda teve um desfalque importante no final da partida, quando Hato foi expulso. Mesmo reforçando a defesa, a equipe não conseguiu segurar a vitória. Aos 47 minutos, após um rebote do goleiro, Merino aproveitou para decretar o empate.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira