Com objetos de torcedores nas arquibancadas, Colônia e Mainz empatam em 2 a 2

EFE/EPA/LARS BARON Mosaico nas arquibancadas feito com objetos de torcedores



Na continuação da 26ª rodada do Campeonato Alemão, Colônia e Mainz 05 empataram em 2 a 2 neste domingo. O jogo foi disputado na cidade de Colônia.

O resultado foi bom para o Mainz, que começou a partida perdendo por 2 a 0 e buscou o empate na final. Os três pontos, porém, não foram suficientes para que o time abra vantagem para a zona de rebaixamento. NO momento, o Mainz tem 27 pontos, e ocupa o 15º lugar, o primeiro fora do grupo ameaçado. O Colônia ocupa 10ª posição, com 33 pontos.

Em campo, o Mainz levou dois gols com o alemão Uth, aos seis minutos do primeiro tempo, e com Kaniz, aos oito minutos da etapa final. O empate veio com o negeriano Awoniyi e o camaronês Kunde. Após a partida, os técnicos e jogaodres se cumprimentaram com toques de cotovelo, respeitando o protocolo sanitário elaborado pela liga alemã.

Com a impossibilidade de receber torcedores por causa do coronavírus, o Colônia decidiu montar um mosaico com camisas e cachecóis em vermelho e branco, cores do clube. Os objetos foram entregues pelos torcedores, e foram dispostos nos assentos vazios de um dos setores do estádio. Em algumas cadeiras, também foram colocadas pelúcias de tamanhos diferentes.

* Com Estadão Conteúdo