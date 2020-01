Com show de Icardi e gol de Neymar, PSG goleia e avança na Copa da Liga

Reprodução/PSG PSG goleou com show de Icardi e Neymar



Com três gols de Mauro Icardi e um de Neymar, o Paris Saint-Germain deu show na última quarta-feira (8) e se classificou para as semifinais da Copa da Liga da França após golear o Saint-Étienne por 6 a 1 no Parc des Princes.

Icardi não teve piedade do adversário e abriu a goleada aos dois minutos de jogo com um grande chute cruzado, sem chance de defesa para o goleiro Jessy Moulin.

Foi o início de uma exibição de gala facilitada pela expulsão de Wesley Fofana, que recebeu segundo cartão amarelo aos 31 minutos da etapa inicial.

Com um jogador a mais, Neymar ampliou a vantagem em toque de cobertura sobre Moulin aos 39 minutos. Antes do intervalo, o goleiro do Saint-Étienne ainda marcou contra, praticamente sacramentando a classificação do rival no torneio.

Icardi, porém, queria mais, e fez mais dois gols no início do segundo tempo – um aos quatro minutos e outro aos 12 – ambos aproveitando assistências de Kylian Mbappé.

O atacante francês fechou o placar para os donos da casa dez minutos depois, aos 22 após passe de Neymar. Com o jogo mais do que decidido, aos 26, Yohan Cabaye, que já tinha desperdiçado um pênalti, fez o gol de honra do Saint-Étienne no duelo.

Os dois outros semifinalistas também foram definidos hoje. O Lyon bateu o Brest por 3 a 1, com gols de Moussa Dembélé, Houssem Aouar e do brasileiro Jean Lucas, em finalização de fora da área. Samuel Grandsir fez o gol dos visitantes no duelo.

Já o Lille também contou com a expulsão precoce de Bongani Zungu, aos 38 minutos do primeiro tempo, para bater o Amiens por 2 a 0. Os dois gols do jogo foram marcados pelo brasileiro Luiz Araújo e pelo nigeriano Victor Osimhen na etapa final, quando os donos da casa já tinham vantagem numérica sobre o adversário.

Ontem, o Stade Reims já havia confirmado vaga nas semifinais após vencer o Strasbourg nos pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, as duas equipes empataram sem gols.

*Com informações da EFE