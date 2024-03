Com shows de Harry Kane e Mbappé, Bayern e PSG avançam na Liga dos Campeões

Alemães e franceses venceram Lazio e Real Sociedad, respectivamente, e garantiram vaga nas quartas de final do torneio interclubes europeu

FRANCK FIFE/AFP Kylian Mbappe comemora o segundo gol dele e do PSG durante a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões



Nesta terça-feira (5), dois gigantes do futebol europeu, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, garantiram suas vagas nas quartas de final da Liga dos Campeões com vitórias convincentes. O Bayern conseguiu reverter o confronto com a Lazio ao vencer a equipe italiana por 3 a 0 na Allianz Arena. Harry Kane abriu o placar para os bávaros aos 39 minutos, seguido por Thomas Müller que ampliou pouco antes do intervalo aos 45 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Kane marcou novamente aos 66 minutos, garantindo a vitória e a classificação do Bayern. Enquanto isso, o PSG avançou ao vencer a Real Sociedad por 2 a 1, com dois gols de Kylian Mbappé. Os gols do astro francês (aos 15 minutos do primeiro tempo 11 do segundo) garantiram a classificação da equipe, que já havia vencido por 2 a 0 na partida de ida, em Paris. Mikel Merino descontou para a Real Sociedad no fim da partida.

Em um jogo dominado pela equipe francesa, Mbappé foi o destaque, deixando sua marca duas vezes e causando dificuldades para a defesa adversária. O PSG controlou a partida, limitando as chances de ataque da Real Sociedad, que encontrou dificuldades para superar a intensa pressão do adversário. Antes da partida havia uma certa tensão entre o atacante francês e o seu técnico Luis Enrique Martínez, devido às últimas decisões do espanhol de não deixá-lo jogar até o fim nos últimos três jogos do Campeonato Francês. Mas Luis Enrique não hesitou em apostar no astro durante todo o jogo desta terça-feira. O craque deixou para trás qualquer tipo de polêmica e fez uma de suas melhores atuações. Mbappé, que muitos na Espanha sonham ver com a camisa do Real Madrid, foi um pesadelo para os jogadores da Real Sociedad.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em Munique, após uma pressão inicial ineficaz, Harry Kane abriu o placar para os bávaros 39 minutos da etapa inicial e Thomas Müller ampliou pouco antes do intervalo. No segundo tempo, aos 21, Kane decretou o placar final. “Foi uma noite perfeita para nós. Tivemos uma grande exibição: todos com energia, a forma como jogamos e criamos oportunidades, ou a pressão sem bola”, comemorou o centroavante inglês. “Estamos muito felizes, com uma sensação boa. A equipe mereceu hoje e queremos aproveitar. A partir de amanhã veremos”, acrescentou Muller. Já o atacante da Lazio, Mattia Zaccagni, lamentou a oportunidade perdida: “O futebol é uma questão de fases, poderíamos ter tomado a iniciativa, mas infelizmente não fizemos isso”.

*Com informações da AFP