Com time misto, Chelsea vence e avança na Copa da Inglaterra

Chelsea/Divulgação O Chelsea de Fikayo Tomori (foto) bateu o Hull City por 2 a 1 neste sábado



Quarto colocado do Campeonato Inglês, o Chelsea visitou o Hull City neste sábado, em jogo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, venceu por 2 a 1 e se classificou às oitavas de final do torneio nacional.

O centroavante belga Michy Batshuayi e o zagueiro canadense naturalizado inglês Fikayo Tomori fizeram os gols da equipe londrina, enquanto o meia polonês Kamil Grosicki descontou para os donos da casa. O adversário do Chelsea na fase seguinte da Copa da Inglaterra ainda não é conhecido e será definido por sorteio após a conclusão dos outros jogos da quarta rodada.

De todo modo, o clube da capital não teve dificuldades para superar o Hull, da segunda divisão do Campeonato Inglês. Apesar de jogar com um time misto, os comandados de Lampard foram dominantes. E o primeiro gol da partida deste sábado foi marcado logo no início do primeiro tempo, já aos seis minutos de jogo. Aproveitando bate-rebate na área, Batshuayi não perdoou e fez 1 a 0.

O outro tento londrino veio na etapa complementar. Aos 11, foi a vez de Tomori marcar, cabeceando com firmeza após bom cruzamento do meia inglês Ross Barkley. O gol de honra do Hull veio aos 33, com Grosicki, que entrou bem na partida. Nos instantes finais, os donos da casa foram para cima, mas o Chelsea sustentou a vantagem, apesar das 13 finalizações a gol dos mandantes durante o jogo.

*Com informações do Estadão Conteúdo