Com torcida nas arquibancadas, Neymar marca dois em goleada do PSG por 9 a 0

Além do brasileiro, Icardi, Mbappé, Gueye, Sarabia e Kalimuendo também marcaram

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Neymar e Mbappé comemoram gol do PSG



O PSG não levou o amistoso contra o Le Havre na brincaceira, e na primeira partida após a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus, goleou fora de casa por 9 a 0 a equipe da segunda divisão francesa, com direito a dois gols de Neymar.

O amistoso contou com a presença de 5 mil torcedores, permitida pelas autoridades de saúde do país. Localizados no setor inferior, eles não precisaram utilizar máscaras nem manter o distanciamento social.

Em campo, o PSG não teve muito trabalho. Icardi abriu o placar aos 7 minutos, e fez o segundo aos 18. Neymar marcou após bom lançamento de Di María. Aos 28, foi a vez de Mbappé. Ainda no primeiro tempo, aos 42, Neymar converteu pênalti sofrido por Mbappé, e marcou o quinto gol da equipe.

Na etapa final, já com o time reserva, o PSG voltou a marcar aos 5 minutos, com Gueye. Aos 6, Sarabia fez o sétimo. Aos 13 e aos 15, Kalimuendo e Sarabia fecharam o placar.

O primeiro jogo oficial do PSG após a pandemia será em 24 de julho, contra o Saint-Étienne, pela final da Copa da França. No dia 31, o time tem mais uma decisão, pela Copa da Liga Francesa contra o Lyon. Em 12 de agosto, o time enfrenta o Atalanta, em Lisboa, pela Liga dos Campeões.

* Com Estadão Conteúdo