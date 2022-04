Com três gols de Neymar e Mbappé, PSG goleia e fica perto de título do Campeonato Francês

Time da capital viu Lionel Messi em noite inspirada distribuir três assistências para os companheiros de time; equipe chegou a 71 pontos conquistados em 31 partidas

Reprodução/Twitter @PSG_inside Jogadores do PSG comemorando um dos gols da goleada da equipe contra o Clermont Foot



Com três gols de Neymar e Mbappé e três assistências de Lionel Messi, o PSG venceu o Clermon Foot fora de casa neste sábado, 9, por 6 a 1 e se aproximou do título do Campeonato Francês. O trio ofensivo comandou a vitória. No primeiro tempo Messi deu passes para que Neymar e Mbappé marcassem seus primeiros gols, enquanto Dossou descontou para o PSG antes do intervalo. No segundo tempo, Neymar marcou seu segundo gol e deu um passe para Mbappé anotar seu segundo. O francês voltou a balançar as redes depois de receber passe de Messi e serviu Neymar para que o brasileiro completasse seu “hat-trick”. O jogo foi válido pela 31ª rodada do torneio nacional e a vitória fez com que o PSG chegasse a 71 pontos conquistados em 31 partidas.