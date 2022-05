Como a rivalidade entre Liverpool e Real Madrid aumentou nos últimos anos

Ao todo, Liverpool e Real Madrid já se enfrentaram oito vezes na história, sendo todas pelas Liga dos Campeões

LLUIS GENE / AFP O Real Madrid ganhou do Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2017/2018



Liverpool e Real Madrid medem forças a partir das 16 horas (de Brasília) deste sábado, 28, no Stade de France, em Paris, pela grande final da Liga dos Campeões 2021/2022. Mais do que um confronto importante entre dois gigantes da Europa, o jogo preserva uma certa rivalidade entre as equipes. Prova disso é que a partida será a terceira decisão entre Reds e Merengues no principal torneio da Uefa. Na primeira, os ingleses levaram a melhor, ganhando a edição de 1980/1981 por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, também na capital francesa. Quase quatro décadas depois, os espanhóis deram o troco ao ganhar a temporada 2017/2018 da Champions League por 3 a 1, na cidade de Kiev, na Ucrânia.

Ao todo, Liverpool e Real Madrid já se enfrentaram oito vezes na história, sendo todas pelas Liga dos Campeões, com três vitórias dos ingleses, quatro dos espanhóis e um empate – veja todos os resultados ao final da matéria. A partida que acendeu a rivalidade, no entanto, ocorreu há quatro anos, na decisão da temporada 2017/2018. Na ocasião, a equipe britânica dominava o duelo graças a Mohamed Salah, que vivia uma fase fantástica e era apontado como um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo. Aos 30 minutos, entretanto, o zagueiro Sergio Ramos aplicou uma chave de braço no egípcio e tirou a estrela dos Reds de campo – torcedores do Liverpool classificaram o defensor espanhol como “maldoso” pelo lance. A partir da saída de Salah, os madrilenos assumiram o controle da decisão, ganhando com gols de Gareth Bale (dois) e Karim Benzema.

0 – The referee didn't award a single foul against Sergio Ramos in the first half tonight. Judo. #UCLfinal #RMALFC pic.twitter.com/lSgZWEqhUe — OptaJean (@OptaJean) May 26, 2018

Todos os confrontos entre Liverpool x Real Madrid

27/05/1981 – Liverpool 1×0 Real Madrid – Final

25/02/2009 – Real Madrid 0x1 Liverpool – Oitavas de final, ida

10/03/2009 – Liverpool 4×0 Real Madrid – Oitavas de final, volta

22/10/2014 – Liverpool 0x3 Real Madrid – Fase de grupos

04/11/2014 – Real Madrid 1×0 Liverpool – Fase de grupos

26/05/2018 – Real Madrid 3×1 Liverpool – Final

06/04/2021 – Real Madrid 3×1 Liverpool – Quartas de final, ida

14/04/2021 – Liverpool 0x0 Real Madrid – Quartas de final, volta

Provocações

Declarações pré-jogo sempre esquentam os bastidores e dão um aperitivo de como será o jogo. Quem abriu o ‘combate’ ainda nas semifinais foi Mohamed Salah, que definiu o duelo como uma “vingança” de 2018, quando o Real levou o título na final da Champions. “Perdemos na final, foi um dia triste para todos nós. Acho que agora é a hora da vingança”, disse o egípcio após ser eleito o melhor jogador da Premier League pela Associação de Jornalistas de Futebol. O termo não caiu bem do lado espanhol. O meio-campista Federico Valverde disse que o atacante foi ‘desrespeitoso’ com os 13 vezes campeões europeus. O zagueiro Dani Carvajal também se pronunciou. “Não sei se Salah ou o Liverpool querem vingança. É verdade que quando você perde uma final da Champions, você sempre quer ter uma segunda chance contra o mesmo time, para vencê-los. Esperamos que não seja um fardo importante para Salah perder a segunda final de Liga contra o Real Madrid”. O brasileiro Casemiro minimizou a declaração de Salah. “Para mim, pessoalmente, isso não é motivação extra. Não preciso de motivação extra para jogar uma final da Liga dos Campeões. Se é isso que ele pensa, bem, nós respeitamos, mas não estamos pensando nisso. Estamos pensando no nosso jogo”, afirmou.