Confira a lista com todos os campeões do Mundial de Clubes

Chelsea conquista título inédito em Abu Dhabi e se torna o 30º clube no rol de campeões do mundo; Corinthians segue como último sul-americano a vencer o torneio da Fifa

EFE/EPA/ALI HAIDER Equipe se tornou a 30ª a vencer o torneio



Com o histórico título conquistado neste sábado, 12, o Chelsea se tornou a 30ª equipe a entrar na seleta lista de campeões do mundo. O clube londrino voltou à final dez anos depois de enfrentar o Corinthians e perder a decisão do Mundial de Clubes para a equipe paulista. Ironicamente, o troco veio justamente contra o maior rival alvinegro, o Palmeiras. O Timão, aliás, segue como o último sul-americano a levantar o troféu da Fifa. Os Azuis se juntaram a Manchester United, campeão em 1999 e 2008, e Liverpool, vencedor em 2019, na lista de clubes ingleses que já dominaram o planeta. Ao longo da história, o Real Madrid foi o time que mais vezes conquistou o torneio, com sete vitórias. O Brasil possui seis representantes no rol de campeões, sendo o São Paulo o seu clube com mais troféus: três. Ao todo, 30 equipes de 11 países diferentes já faturaram o título.

Campeões ano a ano

Copa Intercontinental

1960 Real Madrid (ESP)

1961 Peñarol (URU)

1962 Santos

1963 Santos

1964 Inter de Milão (ITA)

1965 Inter de Milão (ITA)

1966 Peñarol (URU)

1967 Racing (URU)

1968 Estudiantes (ARG)

1969 Milan (ITA)

1970 Feyenoord (HOL)

1971 Nacional (URU)

1972 Ajax (HOL)

1973 Independiente (ARG)

1974 Atlético de Madrid (ESP)

1975 Não realizado

1976 Bayern de Munique (ALE)

1977 Boca Juniors (ARG)

1978 Não realizado

1979 Olimpia (PAR)

1980 Nacional (URU)

1981 Flamengo

1982 Peñarol (URU)

1983 Grêmio

1984 Independiente (ARG)

1985 Juventus (ITA)

1986 River Plate (ARG)

1987 Porto (POR)

1988 Nacional (URU)

1989 Milan (ITA)

1990 Milan (ITA)

1991 Estrela Vermelha (SRV)

1992 São Paulo

1993 São Paulo

1994 Vélez Sársfield (ARG)

1995 Ajax (HOL)

1996 Juventus (ITA)

1997 Borussia Dortmund (ALE)

1998 Real Madrid (ESP)

1999 Manchester United (ING)

2000 Boca Juniors (ARG)

2001 Bayern de Munique (ALE)

2002 Real Madrid (ESP)

2003 Boca Juniors (ARG)

2004 Porto (POR)

Mundial de Clubes da Fifa

2000 Corinthians

2005 São Paulo

2006 Internacional

2007 Milan (ITA)

2008 Manchester United (ING)

2009 Barcelona (ESP)

2010 Inter de Milão (ITA)

2011 Barcelona (ESP)

2012 Corinthians

2013 Bayern de Munique (ALE)

2014 Real Madrid (ESP)

2015 Barcelona (ESP)

2016 Real Madrid (ESP)

2017 Real Madrid (ESP)

2018 Real Madrid (ESP)

2019 Liverpool (ING)

2020 Bayern de Munique (ALE)

2021 Chelsea (ING)

Os clubes com mais títulos