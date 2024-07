Confira como ficaram os confrontos das quartas da Eurocopa

Próxima fase está prevista para acontecer a partir de sexta (5)

Acabou nesta terça-feira (2) as oitavas de final da Eurocopa. A Turquia foi a última seleção a garantir a vaga para próxima fase da competição. Ela derrotou a Geórgia por 2 a 1. As quartas já começam nesta sexta-feira (5) e, das oito seleções que restaram, apenas quatro continuaram vivas em busca do título do torneio. Essa fase terá dois jogos de peso, entre Espanha e Alemanha e Portugal e França, que são as partidas que abrem as quartas. A final da Eurocopa está marcada para acontecer no dia 14 de julho. As quartas de final estão previstas para acontecer entre os dias 5 e 6 de julho, enquanto a Semifinal será realiza entre os dias 9 e 10. As oitavas ficaram marcadas pela eliminação da Itália, atual campeã, para a Suíça, em um resultado histórico. Os italianos era os atuais campeões da competição. Confira como ficaram as disputas das oitavas da Eurocopa:

Sexta, 5 de julho

13h – Espanha x Alemanha

16h – Portugal x França

Sábado, 6 de julho

13h – Inglaterra x Suíça

16h – Holanda x Turquia