Conheça hotel de luxo que Messi comprou em 2019 e reabriu durante a pandemia

Craque do Barcelona é dono de uma rede de hotel na Espanha e fez questão de anunciar que as unidades estão reabertas após o período mais crítico da pandemia de Covid-19

Reprodução Mim Hotels é a rede de hotels de Lionel Messi



Lionel Messi é um dos jogadores de futebol mais bem remunerados no mundo e sabe bem utilizar o seu dinheiro. Em publicação no Instagram, na noite do último domingo (12), o craque do Barcelona revelou imagens de um dos seus empreendimentos: a MiM Hotels. Na publicação, o argentino revelou que a rede está reaberta após o período de confinamento devido à pandemia de Covid-19.

Messi anunciou que as três unidades da rede estão reabertas, sendo todas elas na Espanha: em Barcelona, Ibiza e Mallorca. O último estabelecimento, inclusive, possui 98 quartos distribuídos em quatro andares, e desde a aquisição do imóvel – em fevereiro de 2019- os setores comuns e todos os banheiros foram reformados. Os preços de um quarto comum para duas pessoas com café da manhã incluído começam em R$ 500 por noite, enquanto as suítes mais espaçosas atingem R$ 1.500.

Há algumas semanas, a MiM Hotels confirmou a expansão de seu portfólio com a compra de um quarto hotel próximo à estação de esqui Baqueira Beret (Lleida) também na Espanha.

O Himalaia Baqueira Hotel começará a operar no próximo inverno europeu sob a marca MIM Hotels e, com esta aquisição, a rede de hotéis voltada para um público de férias em um segmento “premium”, busca “expandir seu foco para um cliente que ama as montanhas e Esportes de inverno. ”