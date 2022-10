Conheça o Union Berlin, time pequeno da capital alemã que lidera a Bundesliga

Em dez rodadas, time venceu Leipzig e Dortmund, empatou com o Bayern de Munique e segue ‘dando dor de cabeça’ aos adversários

Time pequeno da capital Berlim lidera a Bundesliga



Nos últimos dez anos, o Campeonato Alemão foi dominado por apenas um time, o Bayern de Munique. É possível que o 11º título consecutivo venha ao final desta temporada, mas nesse início de competição é outro time que chama atenção no país: o Union Berlin. Fundado em 1966, a equipe da capital foi desmembrada na época da Primeira Guerra Mundial e, com a construção do Muro de Berlim, ficou localizada na Berlim Oriental. Por lá era o time mais popular e apoiado pela oposição ao governo da época. Em 1990, com a reunificação da Alemanha, o Union Berlin teve tempos difíceis e chegou a ‘flertar’ com a falência em 1997. Logo se reergueu e conseguiu o acesso à segunda divisão em 2001, mesmo ano em que chegou à final da Copa da Alemanha e se classificou para a Copa da Uefa. O sucesso, porém, foi temporário, e depois de outros rebaixamentos, subiu para a primeira divisão somente na temporada 2018/19 e se tornou a primeira equipe da antiga Berlim Oriental a chegar à elite. A história é totalmente outra na temporada 2022/23 com o Union liderando a Bundesliga após 10 rodadas. São 7 vitórias, 2 empates e uma derrota, 18 gols marcados e apenas seis sofridos. Nesse ínterim, empatou em 1 a 1 com o Bayern de Munique, venceu o RB Leipzig por 2 a 1 e o Borussia Dortmund por 2 a 0. No mata-mata também vai bem. Na Copa da Alemanha venceu o Heidenheim por 2 a 0 e avançou à terceira fase e na Liga Europa é o terceiro no Grupo D, ainda com chances de avançar à próxima fase.

Apesar de ter índices estatísticos menores do que os outros 18 clubes da primeira divisão, a equipe do técnico Urs Fischer construiu uma forma de jogar que pode não ser a melhor, mas é eficiente. O time é focado no coletivo e dá bastante espaço para o adversário, aproveitando o erro para atacar. Gerd Wenzel, comentarista alemão do Onefootball, definiu em sua coluna no DW que o Union ‘estressa’ os adversários “por zona com marcação homem a homem, caçam a bola e o adversário com agressividade incomum, que lembra o futebol praticado por alguns times na Premier League“. Com a coletividade, o protagonismo fica dividido, mas Sheraldo Becker tem sido o destaque no ataque com 6 gols em 10 jogos. O atleta de 27 anos, que é do Suriname, está na equipe desde 2019 e levou em agosto o prêmio de melhor jogador do mês da liga. Foi a primeira vez que um atleta do Union alcançou tal feito.

Estádio no meio da floresta e rivalidade com o Hertha Berlin

O Stadion An der Alter Forsterei (Estádio A Velha Casa do Guarda Florestal, em tradução livre) é um dos mais bonitos pela mística ao redor. Ele fica localizado no distrito de Kopenick, na capital, e o caminho que os torcedores fazem para chegar até ele é por uma floresta. O estádio tem capacidade para pouco mais de 22 mil pessoas e está de pé desde 1920. Em um episódio do projeto Subculturas, do canal Peleja, é possível sentir o clima de um jogo no Alter Forsterei e alguns entrevistados chegam a citar que o local tem ‘regras próprias’ da torcida, uma delas é nunca vaiar o time. Na gravação, é retratada a rivalidade com o Hertha Berlin, mas historicamente a maior rivalidade do Union é com o Dínamo de Berlim, isso porque ambas as equipes estavam na Berlim Oriental e consideravam a Berlim Ocidental (do Hertha) outro país. Mas o cenário mudou após a reunificação da Alemanha no início dos anos 90, e com as duas equipes na Bundesliga, a rivalidade tomou forma. Nessa temporada, o clássico aconteceu na primeira rodada com vitória do Union por 3 a 1, em casa. Se conseguir se manter na ponta até a 38ª rodada (o que parece ser difícil), o Union Berlin conquistará o maior título de sua história. O time tem troféu de várias divisões de acesso, uma taça da FDGB-Pokal em 1968 e cinco da Berlin Cup (1947, 1948, 1994, 2007 e 2009).