Copa América 2024 será realizada nos Estados Unidos; confira os detalhes

Torneio terá dez seleções da América do Sul e seis da Concacaf; acordo também prevê a criação de novas competições femininas e de clubes

EFE/Andre Coelho Messi conduz a bola durante a final entre Argentina e Brasil na Copa América



A Copa América de 2024 será realizada nos Estados Unidos, anunciaram a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), nesta sexta-feira, 27. De acordo com o comunicado, participarão do torneio as dez seleções da América do Sul, além das seis melhores da Concacaf. O campeonato será organizado pelas duas entidades e acontecerá no verão norte-americano, entre junho e agosto do ano que vem. Segundo a nota, o acordo de colaboração estratégica entre as organizações visa fortalecer e desenvolver o futebol nas duas regiões. Vale lembrar que a próxima Copa do Mundo masculina será sediada por EUA, México e Canadá. Além disso, a parceria também prevê competições de seleções femininas e um novo torneio de clubes. As equipes nacionais femininas de Brasil, Argentina e Colômbia e Paraguai foram convidadas para participar da Copa Ouro de 2024. Já a competição a ser promovida entre times da Conmebol e da Concacaf será uma espécie de “Final Four”, com as duas equipes de cada entidade. A expectativa é que a primeira edição seja também no ano que vem.

“A Conmebol e a Concacaf estão unidas por laços históricos e afetivos. Mas acima de tudo, estamos unidos por uma paixão pelo futebol e pelo esporte que é característica de toda a América. Estamos determinados a renovar e expandir nossas iniciativas e projetos conjuntos”, disse o paraguaio Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol. “Esta parceria visa apoiar o crescimento contínuo do futebol masculino e feminino na Concacaf e na Conmebol, e será realmente de benefício mútuo para ambas as Confederações. Trabalhando junto com a Conmebol ofereceremos competições de elite que proporcionarão mais oportunidades para nossas federações e que sabemos que os fãs querem ver. Trabalharemos juntos para garantir que o futebol em ambas as regiões continue a prosperar”, completou Victor Montagliani, mandatário da Concacaf.