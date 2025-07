Copa América feminina: Brasil passa sufoco e fica só no empate com a Colômbia

No jogo mais difícil da primeira fase, a seleção brasileira não saiu do 0 a 0; equipe já estava garantida na semifinal e enfrenta o Uruguai no dia 29

Conmebol Jogo foi bastante disputado e Brasil teve goleira expulsa ainda no primeiro tempo



Brasil e Colômbia reeditaram nesta sexta-feira (25) a final da última Copa América feminina em 2022 e empataram sem gols. Na última rodada da primeira fase, as equipes se enfrentaram em um jogo truncado. Com o time mesclado e aos 24 minutos ficando com uma a menos por causa da expulsão da goleira Lorena, o desempenho no primeiro tempo foi muito ruim.

No segundo tempo, a seleção brasileira voltou mais ligada e assustou a goleira Tapia, mas perdeu muitas chances. A Rainha Marta entrou apenas aos 33 minutos e não conseguiu fazer muita coisa. Nos acréscimos, Yasmin cobrou falta do lado direito e acertou a trave. O empate deixou o Brasil em primeiro no Grupo B e as colombianas em segundo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A seleção vai decidir a vaga para a semifinal com o Uruguai na próxima terça-feira (29), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Já a Colômbia enfrenta a Argentina na segunda-feira (28) do outro lado da semi.