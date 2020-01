Coritiba aceita vender lateral para o Barcelona, aponta jornal

Divulgação/CBF

O Barcelona acertou a contratação do lateral-direito Yan Couto, do Coritiba e campeão do mundo com a seleção brasileira sub-17. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Tribuna do Parana, nesta sexta-feira (24).

Segundo a publicação, o Barcelona vai pagar 5 milhões de euros (R$ 23 milhões) para assinar com Yan Couto. O acerto deve ser oficializado nos próximos dias.

Yan Couto foi campeão pela seleção brasileira do Mundial da categoria disputado no Brasil, no ano passado. O lateral do Coxa foi autor da assistência para o gol do título. Couto não chegou ainda a estrear entre os profissionais do Coritiba.