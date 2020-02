Coronavírus: Bayern de Munique aconselha elenco a evitar contato com os torcedores

EFE/EPA/ANDY RAIN Elenco do Bayern de Munique acompanha a festa da torcida



O Bayern de Munique emitiu um comunicado, na manhã desta sexta-feira (28), informando que recomendou aos seus jogadores que eles evitassem contato com a torcida. Preocupado com o surto de coronavírus, o clube alemão aconselhou o elenco a não assinar autógrafos e nem tirar fotos com os torcedores do time da Baviera.

“O FC Bayern de Munique está atento aos desenvolvimentos nacionais e internacionais, e o departamento médico do FC Bayern no Instituto Robert Koch é constantemente informado sobre os desenvolvimentos atuais. Além disso, o FC Bayern está em contato constante com o departamento de saúde responsável da cidade de Munique, que nos informaria imediatamente sobre quaisquer alterações e conseqüências resultantes”, introduziu o Bayern.

“Com base nas recomendações do Instituto Robert Koch e sua implementação ampliada, o Prof. Dr. Roland Schmidt, diretor de medicina interna do departamento médico do FC Bayern, aconselhou os jogadores do FC Bayern a não assinarem autógrafos por enquanto e não estarem disponíveis para fotos ou selfies com os fãs. Pedimos a compreensão de nossos fãs e todos os visitantes de nossas sessões de treinamento e jogos”, completou.

A Alemanha já registrou mais de 20 casos de Covid-19 até esta sexta-feira. Países vizinhos, como a França, também está em estado de alerta.