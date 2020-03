Coronavírus: Jogo do Barça na Champions será sem público no Camp Nou

EFE/ Alejandro García Camp Nou terá portas fechadas no próximo dia 18



O surto global do novo coronavírus está causando mais consequências na Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira (10), a diretoria do Barcelona anunciou que o jogo contra o Napoli, no próximo dia 18, pela rodada de volta das oitavas de final, será disputado com portões fechados no estádio Camp Nou, em Barcelona. Assim, já são três duelos desta fase da competição que não terão a presença de torcedores.

A decisão sobre a ausência de público no estádio Camp Nou foi tomada pela Generalidade da Catalunha, após reunião com dirigentes do Barcelona, nesta terça-feira. “É uma decisão que se tomou por razões estritamente sanitárias”, comentou Joan Guix, secretário de Saúde Pública de Barcelona, após o encontro entre as autoridades da Catalunha e representantes do clube, como o diretor-executivo Óscar Grau.

De acordo com o Ministério da Saúde da Espanha, eventos esportivos com a possível presença de pessoas vindas de zonas com alta incidência do coronavírus, que é o caso atualmente da Itália, seriam realizados sem espectadores.

“O objetivo é reduzir o número de infectados e a primeira providência para isso é evitar a aglomeração de pessoas, mantendo uma distância segura entre elas. E neste caso tem os torcedores que poderiam vir da Itália, cujas fronteiras foram fechadas por questões de saúde”, completou Joan Guix.

O jogo desta terça-feira entre Valencia e Atalanta, no estádio Mestalla, em Valência, também será com portões fechados. O mesmo acontecerá no duelo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund, nesta quarta, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Já o RB Leipzig vai encarar o Tottenham, na Alemanha, com a presença de torcedores nas arquibancadas.

No jogo de ida entre Napoli e Barcelona, na Itália, a partida foi com a presença da torcida no estádio San Paolo, em Nápoles. O resultado foi um empate por 1 a 1.

*Com Estadão Conteúdo