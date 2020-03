Coronavírus: La Liga suspende Campeonato Espanhol por duas rodadas

Juanjo Martín/EFE Vinícius Jr. marcou na vitória do Real Madrid sobre o Barcelona



O Campeonato Espanhol também foi afetado pela epidemia de coronavírus. Nesta quinta-feira (12), a Lal Liga, órgão responsável por gerir o torneio, anunciou que as duas próximas rodadas estão suspensas. A regra também vale para os jogos da 2ª divisão.

A principal justificava da entidade está atrelada ao isolamento do elenco do Real Madrid. O time Merengue informou que está em quarentena após um jogador de basquete contrair o Covid-19.

“Dadas as circunstâncias conhecidas nesta manhã, referentes à quarentena estabelecida no Real Madrid e aos possíveis pontos positivos de jogadores de outros clubes, a LaLiga considera que as circunstâncias já existem para continuar com a próxima fase do protocolo de ação contra a COVID- 19. Consequentemente, de acordo com as medidas estabelecidas no Decreto Real 664/1997, de 12 de maio, concorda em adiar, pelo menos, as próximas duas rodadas”, informou.

Desta forma, o Espanhol só voltará a ser disputado, ao menos, no dia 3 de abril. Atualmente, o Barcelona lidera a competição, com dois pontos a mais que os madrilenos.