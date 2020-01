Coronavírus: melhor jogadora da China e outras 3 perdem Pré-Olímpico por quarentena

Reprodução/Instagram Wang Shuang, da seleção feminina chinesa, está fora do Pré-Olímpico



Quatro jogadoras da seleção feminina de futebol da China, incluindo a estrela Wang Shuang, ficarão fora dos jogos da fase de grupos dos Pré-Olímpico asiático para os Jogos de Tóquio, neste ano, porque estão de quarentena devido ao surto do novo coronavírus, segundo informações da federação do país (CFA).

Segundo a entidade, Wang Shuang, Yao Wei e Lu Yueyun, são oriundas da cidade de Wuhan, epicentro do surto do vírus misterioso, enquanto Li Mengwen é de Zhejiang, segunda província mais afetada, e não poderão se apresentar para viajarem para a Austrália devido ao controle da epidemia.

Embora nenhuma delas apresente sintomas, as regras impostas pelas autoridades chinesas exigem que elas sejam mantidas em quarentena em casa para excluir a possibilidade de terem sido infectadas.

As 21 jogadoras que viajaram para a disputa do Pré-Olímpico e a equipe técnica deram negativo para o vírus e agora chegaram à Austrália.

A equipe sentirá falta de Wang, de 25 anos, que ganhou o prêmio de Jogadora Chinesa do Ano em 2017, 2018 e 2019. Atualmente, ela joga pelo Wuhan Jiangda, no campeonato local, mas na temporada 2018-2019 atuou pelo Paris Saint-Germain.

Originalmente, os jogos pelo grupo B do torneio classificatório, com Austrália, China, Taiwan e Tailândia, seriam disputados exatamente em Wuhan, mas devido ao surto a CFA e a Confederação Asiática de Futebol (AFC) decidiram levar as partidas para Sydney, de 3 a 9 de fevereiro.

O torneio está dividido em dois grupos e os dois primeiros colocados de cada chave se enfrentarão nas semifinais em cruzamento olímpico. Os dois finalistas se garantirão em Tóquio 2020 ao lado da seleção japonesa, que marcará presença nos Jogos na condição de anfitrião.

*Com informações da EFE