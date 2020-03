Coronavírus obriga Campeonato Alemão a ter jogos sem torcida pela 1ª vez

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Nunca no Campeonato Alemão um jogo teve que ser jogado com portões fechados



O jogo entre Borussia Mönchengladbach e Colônia, atrasado pela 21ª rodada do Campeonato Alemão, que será disputado nesta quarta-feira, será o primeiro da história da competição com portões fechados, como medida preventiva contra a propagação do novo coronavírus.

A decisão de impedir a presença de público na partida – que deveria ter acontecido em 9 de fevereiro, mas acabou adiada por causa de um alerta de tempestade -, foi anunciada pela prefeitura de Mönchengladbach, que atende decreto publicado hoje pelo estado Renânia-Palatinado, o mais afetado no país.

A região já registrou 484 casos de infecção pelo coronavírus, o que fez o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, suspender qualquer evento que tenha mais de mil pessoas. No restante do país, ainda cabe a cada estado decidir as medidas adotadas contra a epidemia.

Nunca no Campeonato Alemão um jogo teve que ser jogado com portões fechados, medida que se repetirá, pelo menos, uma vez neste sábado, no clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04, que será disputado no estádio Signal Iduna Park, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

*Com Agência EFE