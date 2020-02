Coutinho pode voltar ao Liverpool ou ser envolvido em ‘operação Neymar’, diz jornal

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH Coutinho não deve ficar no Bayern após o término desta temporada



O futuro do meio-campista Philippe Coutinho é pauta da imprensa internacional constantemente. Nesta segunda-feira (10), o “Daily Express” publicou que o brasileiro não ficará no Bayern de Munique, time o qual está emprestado até o final da temporada. De acordo com a matéria, o armador tem como principais alternativas retornar ao Liverpool ou ser negociado pelo Barcelona ao PSG em transação que envolveria Neymar.

O jornal afirma que Coutinho estaria na “lista B” de Jurgen Klopp para a próxima janela de transferências, que abre na metade do ano. O meia seria uma opção caso o Liverpool não consiga contratar o jovem Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.

Sem espaço no Barcelona, Coutinho poderia voltar e ser negociado com o Paris Saint-Germain. Ainda conforme informações do “Daily Express”, o jogador serviria como moeda de troca na “operação Neymar”, que consiste em trazer o camisa 10 de volta ao Camp Nou.

Outros gigantes europeus também estão interessados no futebol de Coutinho, como os ingleses Manchester United, Manchester City, Tottenham e Chelsea.

Em baixa no Bayern de Munique, Coutinho soma apenas 7 gols e 8 assistências em 27 partidas realizadas com a camisa do clube bávaro.