CR7 ganha R$ 3,8 milhões por postagem no Twitter; Neymar é o terceiro em ranking

Divulgação/Juventus Cristiano Ronaldo celebra gol com a camisa da Juventus



Cristiano Ronaldo é o atleta que mais ganha dinheiro com as redes sociais. De acordo com a plataforma de marketing esportivo “Opendorse”, o atacante da Juventus angaria cerca de R$ 803 mil euros (R$ 3,8 milhões) em apenas uma postagem no Twitter.

Assim, o craque português fica à frente de outros estrelas do futebol, como Andrés Iniesta e Neymar. O espanhol, que atualmente representa as cores do japonês Vissel Kobe, recebe 546 mil euros (R$ 2,5 milhões) com cada publicação no Twitter. O craque brasileiro, por sua vez, fatura aproximadamente 442 mil euros (R$ 2,08 milhões).

Logo depois do camisa 10 da seleção brasileira, um jogador de basquete aparece na quarta posição. LeBron James, do Los Angeles Lakers, ganha 435 mil euros (R$ 2,05 milhões) no Twitter.

O levantamento da “Opendorse” também afirma que Cristiano Ronaldo é o esportista que mais arrecada com o Instagram. São 902 mil euros (R$ 4,2 milhões) com cada post.