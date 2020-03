CR7 ironiza ausência de torcedores mirins devido ao coronavírus; assista

Reprodução/Juventus Cristiano Ronaldo durante partida da Juventus



Uma cena curiosa marcou a chegada do elenco da Juventus ao Allianz Stadium, neste domingo (8), antes do confronto com a Internazionale, pelo Campeonato Italiano. Cristiano Ronaldo, peça-chave do time bianconero, ironizou a ausência de torcedores mirins no desembarque dos jogadores por conta do surto de coronavírus no país.

Percebendo que estava sendo filmado, Cristiano passou ao lado da grade e deu a mão para o vazio, em área que normalmente as crianças que torcem pelo clube estão concentradas.

A Itália está em estado crítico nos últimos dias. Nas últimas 24 horas, o país confirmou mais 133 novas mortes devido ao surto, totalizando 366 óbitos. O número de casos confirmados passou de 5.883 para 7.375.

A preocupação é tão grande que o Ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, se manifestou a favor da paralisação do campeonato. “Não faz sentido agora, quando estamos solicitando enormes sacrifícios dos nossos cidadãos, a fim de impedir a propagação do contágio, pôr em risco a saúde dos jogadores, árbitros, treinadores e torcedores”, disse.

Na partida que acontecerá em Turim, a Juventus tentará recuperar a liderança do torneio. Com 60 pontos, a “Velha Senhora” tem dois a menos que a líder Lazio. A Inter, por sua vez, é a terceira colocada, com 54 pontos.