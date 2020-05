É muito dinheiro! CR7 tem o maior salário da Juventus; Buffon é o vice-lanterna

EFE Cristiano Ronaldo tem o maior salário da Juventus



O tradicional jornal “Gazzetta dello Sport”, da Itália, revelou nesta segunda-feira (18) os salários do elenco da Juventus. Como não poderia ser diferente, o astro Cristiano Ronaldo lidera a lista dos melhores remunerados. Chama a atenção, porém, a diferença dos vencimentos do português para o restante do time.

CR7 recebe 31 milhões de euros (R$ 183,7 milhões na cotação atual) anuais em valores líquidos, de acordo com a matéria. O valor está bem acima do recebido por De Ligt (€8 milhões), Higuaín (€7,5 milhões), Pjanic (€7,5 milhões) e Dybala (€7,3 milhões), os atletas que completam o top-5.

Entre os brasileiros, Douglas Costa é quem mais ganha no time da “Velha Senhora”, sendo remunerado com 6 milhões de euros por ano. Alex Sandro e Danilo recebem, respectivamente, 5 e 4 milhões de euros por ano.

A lista também destaca Gianluigi Buffon, ídolo da torcida bianconera, que possui o salário anula de 1,5 milhão de euro, o segundo mais baixo do plantel, à frente apenas de Pinsoglio.

Veja os valores abaixo

1-Cristiano Ronaldo – 31 milhões de euros (R$ 183,7 milhões)

2-De Ligt – 8 milhões de euros (R$ 47,4 milhões)

3-Higuaín – 7,5 milhões de euros (R$ 44,4 milhões)

4-Pjanic – 7,5 milhões de euros (R$ 44,4 milhões)

5-Dybala – 7,3 milhões de euros (R$ 43,2 milhões)

6-Ramsey – 7 milhões de euros (R$ 41,4 milhões)

7-Rabiot – 7 milhões de euros (R$ 41,4 milhões)

8-Bonucci – 6,5 milhões de euros (R$ 38,5 milhões)

9-Szczesny – 6,5 milhões de euros (R$ 38,5 milhões)

10-Douglas Costa – 6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões)

11-Khedira – 6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões)

12-Alex Sandro – 5 milhões de euros (R$ 29,6 milhões)

13-Cuadrado – 5 milhões de euros (R$ 29,6 milhões)

14-Bernandeschi – 4 milhões de euros (R$ 23,7 milhões)

15-Danilo – 4 milhões de euros (R$ 23,7 milhões)

16-Chiellini – 3,5 milhões de euros (R$ 20,7 milhões)

17-Matuidi – 3,5 milhões de euros (R$ 20,7 milhões)

18-Rugani – 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões)

19-Di Sciglio – 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões)

20-Bentancur – 2,5 milhões de euros (R$ 14,8 milhões)

21-Demiral – 1,8 milhões de euros (R$ 10,6 milhões)

22-Buffon – 1,5 milhão (R$ 8,8 milhões)

23-Pinsoglio – 300 mil (R$ 1,7 milhão)