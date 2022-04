CR7 marca, mas Manchester United empata com o Chelsea e vê Liga dos Campeões mais distante 

Com o resultado, os ‘Diabos Vermelhos’ permanecem na sexta posição e vão aos 55 pontos, ficando com cinco a menos que o quarto colocado Arsenal

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo, do Manchester United, sendo marcado por três jogadores do Chelsea, em jogo válido pelo Campeonato Inglês



Manchester United e Chelsea empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira, 28, no Old Trafford, em partida adiantada da 37ª rodada do Campeonato Inglês. Marcos Alonso abriu o placar para os visitantes, enquanto Cristiano Ronaldo deixou tudo igual para a equipe da casa. Com o resultado, os “Diabos Vermelhos” permanecem na sexta posição e vão aos 55 pontos, ficando com cinco a menos que o quarto colocado Arsenal, que abre a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões – os Gunnes, entretanto, têm dois jogos a menos. O time de Thomas Tuchel, por sua vez, segue no terceiro lugar e está cada vez mais perto de ir ao torneio da Uefa na temporada 2022/2023.

Mesmo atuando como visitante, o Chelsea tomou conta da primeira etapa, ficando mais tempo com a bola e criando as principais chances. O alemão Kai Havertz, uma das sensações do time londrino na temporada, foi bastante participativo e teve as melhores oportunidades – na melhor delas, aos 35 minutos, o atacante exigiu grande defesa do goleiro De Gea em cabeçada à queima-roupa. O Manchester United, por sua vez, mostrou pouca organização ofensiva e sequer assustou – uma bicicleta errada simbolizou o que foi o primeiro tempo dos mandantes.

Na volta do vestiário, os times voltaram com mais ímpeto e movimentaram o placar. Primeiro, Reece James levantou na área, Havertz desviou de cabeça e Marcos Alonso completou na segunda trave, abrindo para o Chelsea, aos 14 minutos. No lance seguinte, porém, os “Blues” vacilaram na saída de bola e deram um presente para Matic, que serviu Cristiano Ronaldo com maestria. Livre de marcação e exibindo sua frieza natural, o astro português não desperdiçou. Com as mudanças dos dois lados, o cenário ficou indefinido até o fim, quando James recebeu de Kanté e acertou a trave do United. No fim, mesmo sem a vitória, o resultado foi melhor para os visitantes, que ainda jogam mais quatro vezes na competição. O United, por sua vez, só tem mais três partidas na temporada.