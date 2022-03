Cristiano Ronaldo anota ‘hat-trick’ e se isola como jogador com mais gols em jogos oficiais na história

Atacante português chegou a 807 gols na carreira e ultrapassou o austro-tcheco Josef Bican; contando amistosos, o maior artilheiro do planeta é Pelé, com 1.282 tentos

Andrew Yates/EFE/EPA Cristiano Ronaldo comemora um de seus gols contra o Tottenham com Sancho e Alex Telles



O atacante Cristiano Ronaldo brilhou e fez história na vitória do Manchester United sobre o Tottenham por 3 a 2, em Old Trafford. O craque português marcou todos os gols da vitória dos Red Devils — aos 12 e aos 38 minutos do primeiro tempo e aos 36 do segundo, fazendo 1 a 0, 2 a 1 e 3 a 2 —, chegou a 807 na carreira e ultrapassou o austro-tcheco Josef Bican (805), morto em 2001. CR7 é agora o maior artilheiro da história em partidas oficiais. Vale lembrar que essa conta não leva em consideração amistosos. Contando todos os jogos que fez como profissional, inclusive aqueles realizados em excursões para fora do Brasil (bastante comuns nos anos 1960), Pelé soma 1.282 gols e reina absoluto na artilharia.

Os cinco maiores artilheiros (jogos oficiais)