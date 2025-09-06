Cristiano Ronaldo brilha e Portugal goleia a Armênia nas Eliminatórias da Copa

Com dois gols do craque, dois de João Felix e um de Cancelo, seleção lusitana manteve os 100% de aproveitamento; líder do Grupó K, Inglaterra venceu a Armênia por 2 a 0

José Sena Goulão/EFE/EPA Cristiano Ronaldo, de Portugal, comemora após marcar o quarto gol da equipe na vitória sobre a Armênia, pelas Eliminatórias do Grupo F da Copa do Mundo de 2026,



Portugal iniciou com autoridade a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026. Fora de casa, a equipe goleou a Armênia por 5 a 0 neste sábado (6), em Ierevan, pelo Grupo F das Eliminatórias Europeias. Cristiano Ronaldo e João Félix foram os protagonistas, cada um com dois gols. João Cancelo completou o placar.

O domínio português ficou evidente desde o início. Logo aos dez minutos, João Félix abriu o marcador de cabeça após cruzamento de Cancelo. Pouco depois, Ronaldo ampliou, anotando seu 139º gol pela seleção. Ainda na etapa inicial, Cancelo fez o terceiro após jogada com Félix.

No segundo tempo, Portugal manteve a intensidade. Ronaldo marcou um belo voleio de fora da área, e Félix, de calcanhar, fechou a goleada. O resultado manteve a equipe comandada por Roberto Martínez com 100% de aproveitamento e na liderança do grupo. A Armênia, por sua vez, segue sem vencer e vê a classificação cada vez mais distante.

Inglaterra também vence e mantém liderança no Grupo K

Em Birmingham, a Inglaterra superou Andorra por 2 a 0 no Villa Park e segue com campanha perfeita no Grupo K. Os ingleses somam quatro vitórias em quatro jogos, com oito gols marcados e nenhum sofrido. O primeiro gol saiu em lance curioso: Christian Garcia, defensor de Andorra, marcou contra ao tentar cortar um cruzamento. Na segunda etapa, Declan Rice ampliou de cabeça após passe de Reece James.

Com 12 pontos, a Inglaterra pode encaminhar a vaga direta na próxima terça-feira (9), quando enfrenta a Sérvia em Belgrado. Os sérvios, que têm sete pontos, são os principais concorrentes. Andorra, por outro lado, amarga cinco derrotas em cinco jogos e saldo negativo de dez gols.

