Cristiano Ronaldo começa 2020 marcando hat-trick em goleada da Juventus

EFE Cristiano Ronaldo marcou três vezes na goleada sobre o Cagliari



O atacante Cristiano Ronaldo começou o ano com tudo! Nesta segunda-feira (6), na primeira partida da Juventus em 2020, o português marcou três vezes na goleada da Velha Senhora por 4 a 0 sobre o Cagliari, no Allianz Stadium, em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Gonzalo Higuaín, com assistência do “gajo”, também deixou a sua marca no triunfo.

O “Robozão” deu início ao massacre apenas aos 4 minutos do segundo tempo, quando recebeu um presente do zagueiro, driblou o goleiro e estufou a rede. Aos 24, Cristiano voltou a balançar as redes através de uma cobrança de pênalti.

A Juve fez o terceiro com Higuaín, que foi lançado por Cristiano nas costas da marcação, tirou o zagueiro e bateu mascado para ampliar. No fim, ainda sobrou tempo para CR7 marcar o quatro.

Com o resultado, a Juventus assume provisoriamente a liderança do Italiano, com 45 pontos. A Inter de Milão, no entanto, pode voltar ao topo caso bata Napoli, hoje, fora de casa.