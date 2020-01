‘Cristiano Ronaldo é um animal que vive para marcar gols’, diz treinador da Juventus

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Cristiano Ronaldo está no seu melhor momento com a camisa da Juventus



Cristiano Ronaldo foi às redes mais duas vezes na vitória da Juventus sobre o Parma, no último domingo (19), em confronto válido pelo Campeonato Italiano. Em excelente fase, o atacante foi exaltado por Maurizio Sarri, treinador da equipe bianconera, que falou sobre o atacante após a partida realizada em Turim, no Allianz Stadium.

Na visão do técnico italiano, Cristiano Ronaldo é uma fera, um “animal” que vive de gols. Ao menos, foi assim que Sarri o classificou em entrevista coletiva depois do jogo.

“Penso que é uma combinação física e mental. Diria que Cristiano Ronaldo é um grande ‘animal’ que vive para marcar golos”,a firmou Sarri.

“O fato de ter começado a marcar com grande frequência fez com que aumentasse a sua confiança e o desejo de marcar em todos os jogos. Ter 11 golos em seis ou sete jogo não é normal, pelo que digo que essa situação está ligada à combinação desses dois fatores”, completou.

Vivendo o seu melhor momento com a camisa da “Velha Senhora”, Cristiano detém 11 gols nas últimas 7 rodadas do Calcio. Desta forma, o gajo passou a brigar pela artilharia do torneio, atingindo 16 gols – sete a menos que Ciro Immobile, da Lazio.