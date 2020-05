Cristiano Ronaldo encerra quarentena de 14 dias na Itália nesta segunda-feira

Reprodução/Instagram Cristiano treinando com os filhos na quarentena



O atacante português Cristiano Ronaldo, da Juventus, está encerrando nesta segunda-feira (18) o período de 14 dias de isolamento imposto para pessoas que desembarcam na Itália e, dessa forma, amanhã voltará aos trabalhar no centro de treinamento do clube de Turim.

O astro chegou à Itália faz duas semanas, proveniente do Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, onde ficou o período inicial da paralisação do campeonato nacional, em que os ‘Bianconeros’ estão na liderança.

De acordo com as normas vigentes na Itália, todo viajante que chega do exterior precisa ficar duas semanas em isolamento e, depois disso, se submeter a exames de detecção do novo coronavírus.

Os treinos dos clubes de futebol na Itália ainda dependem da autorização do governo, já que a federação enviou protocolo ontem à noite para as autoridades, para liberar as atividades em grupo de jogadores e não mais apenas individuais.

*Com EFE