Ronaldo fica: Diretor da Juve confirma permanência do craque português

Técnico Sarri também deve continuar no time de Turim na próxima temporada

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Juventus briga pelo título do Campeonato Italiano



O diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, confirmou nesta segunda-feira, antes do jogo contra a Lazio, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, que Cristiano Ronaldo continua no clube na próxima temporada. Sarri, atual treinador, também deve permanecer.

“Sem dúvida, Sarri será o treinador da Juventus no próximo ano. E o mesmo vale para Cristiano, que está super convencido de ficar conosco”, disse Paratici à emissora Sky Sport.

O dirigente também manifestou a vontade de que Paulo Dybala, cujo contrato termina em julho de 2022, continue atuando pelo clube após esse período.

“Conversamos frequentemente com os seus representantes. Estamos na mesma linha. Em outras palavras, estamos tentando encontrar uma solução para mantê-lo conosco no futuro”, afirmou.

* Com EFE