Cristiano Ronaldo ficou furioso após derrota da Juventus no Italiano, diz jornal

Alessandro Di Marco/EFE Cristiano Ronaldo durante partida pela Juventus



O “Tuttosport”, um dos principais jornais da Itália, publicou uma matéria, na manhã desta segunda-feira (10), em que relata a “fúria” de Cristiano Ronaldo após a derrota da Juventus por 2 a 1 para o Hellas Verona, no último domingo, em partida válida pelo Calcio. Segundo o veículo, o astro ficou revoltado com o resultado e sequer deu atenção aos torcedores que estavam presentes no estádio.

Com o título “Cristiano Ronaldo está furioso e tem raiva para distribuir”, o periódico informa que CR7 não se despediu com os torcedores após o confronto, em tradicional gesto das equipes europeias. O atacante também não teria parado para atender a imprensa, deixando o campo do adversário rapidamente.

No Instagram, Cristian teria tentado motivar a equipe com uma mensagem protocolar: “Não era o resultado que queríamos, mas devemos continuar trabalhando duro para alcançar nossos objetivos”, escreveu.

Com o revés, a Juventus perdeu a liderança do Italiano para a Inter, que também tem 54 pontos após a vitória diante do Milan, mas supera a Velha Senhora no critério de desempate.

Por outro lado, Cristiano Ronaldo vive grande fase na “Terra da Bota”. Nas últimas dez rodadas, ele deixou sua marca em todas as partidas e anotou 15 gols no período.