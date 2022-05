Cristiano Ronaldo marca em vitória do Manchester United sobre o Brentford 

A equipe treinada pelo alemão Ralf Rangnick vai aos 58 pontos, mas segue com chances remotas de ir à próxima Liga dos Campeões

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo comemorando durante vitória do Manchester United sobre o Brentford



O Manchester United reencontrou o caminho das vitórias nesta segunda-feira, 2, ao derrotar o Brentford por 3 a 0, no Old Trafford, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. Após ficar três jogos sem ganhar, os Diabos Vermelhos levaram a melhor com gols de Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Raphael Varane. Desta forma, a equipe treinada pelo alemão Ralf Rangnick vai aos 58 pontos, mas segue com chances remotas de ir à próxima Liga dos Campeões. Com apenas mais duas partidas pela frente, o United tem cinco pontos a menos que o Arsenal, time que abre a zona de classificação para o torneio da Uefa.

Precisando dar uma resposta aos torcedores após as derrotas para Liverpool e Arsenal, além do amargo empate com o Chelsea, o United mostrou força no começo da partida. Logo aos sete minutos, Bruno Fernandes recebeu de Elanga e bateu de primeira, marcando seu 50º gol pelo clube de Manchester. Melhor na partida, o United teve ótima chance com Mata e viu o segundo, marcado por Cristiano Ronaldo, ser anulado com interferência do VAR – o português estava em posição irregular no momento da jogada.

Em boa fase, no entanto, Cristiano Ronaldo conseguiu balançar as redes aos 15 minutos. Lançado pela direita, o atacante invadiu a área e foi derrubado por Henry. Na cobrança, o português não desperdiço e anotou seu 18º gol nesta edição do Inglês. Mesmo diminuindo o ritmo, os mandantes chegaram ao terceiro com Varane, que aproveitou escanteio para cabecear – a bola ainda desviou na marcação e enganou o goleiro antes de entrar. Agora, o Manchester United volta a campo neste sábado, 7, quando visita o Brighton. Na 14ª colocação, o Brentford recebe o Southampton no mesmo dia e segue lutando contra o rebaixamento.