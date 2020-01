Cristiano Ronaldo revela que o Campeonato Italiano é o mais difícil para fazer gols

Alessandro Di Marco/EFE Cristiano Ronaldo



O instinto goleador de Cristiano Ronaldo já é mais do que reconhecido no mundo do futebol. Porém, ao que parece, o craque português está com uma certa dificuldade de fazer gols no Campeonato Italiano. Segundo Lukaku, atacante da Inter de Milão, CR7 revelou antes do clássico entre suas equipes que a Série A é o torneio mais difícil de se marcar do mundo.

“Ele me disse que esta é a liga defensiva mais difícil do mundo. Disse que havia marcado gols em todos os lugares, mas esse era o lugar mais difícil para isso. E se Cristiano Ronaldo acha difícil, então deve ser realmente”, afirmou Lukaku.

O atacante belga reforçou a posição de Cristiano Ronaldo e comparou o Campeonato Italiano com a Premier League, onde atuou pelo Manchester United antes de se transferir para a Inter de Milão.

“É mais difícil que a Inglaterra. O futebol é mais intenso lá, mas aqui tudo é padrão de jogo”, comparou.