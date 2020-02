Dá para reconhecer? Ex-São Paulo vai à Europa e usa disfarce para ver jogo no meio da torcida

Reprodução Diego Lugano usou uma barba postiça e óculos escuros para não ser reconhecido pela torcida do Fenerbahce



O ex-zagueiro e atual superintendente de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano, teve de apelar a um disfarce para assistir ao clássico entre Fenerbahce e Galatasaray no meio da torcida. O jogo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Turco, foi realizado no último domingo, e Lugano estava de folga de suas atividades no clube tricolor.

O uruguaio, que atuou pelo Fenerbahce de 2006 a 2011, colocou uma barba postiça e usou óculos escuros para poder chegar ao estádio Surku Saraçoglu já misturado entre os torcedores.

Irreconhecível, Lugano ficou em uma arquibancada localizada atrás de um dos gols e até filmou alguns cantos e gritos da torcida.

O problema, no entanto, é que o atual dirigente do São Paulo deu azar para o ex-time. Isto porque o Fenerbahce perdeu o jogo para o maior rival por 3 a 1.

Para piorar, a equipe segue fora da zona de classificação para os torneios europeus, enquanto o Galatasaray briga ponto a ponto com o Trabzonspor pela liderança do Campeonato Turco.