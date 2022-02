Daniel Alves é suspenso por duas partidas após expulsão contra o Atlético de Madrid

Lateral-direita perderá os confrontos contra o Espanyol e o Valencia; decisão foi tomada após comitê verificar que não houve disputa direta pela bola no lance

Reprodução/Twitter/FCBarcelona Daniel Alves foi expulsão depois de uma entrada no adversário Yannick Carrasco



O jogador brasileiro Daniel Alves foi suspenso de dois jogos pelo Comitê de Competição da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) em decorrência da expulsão durante partida entre Barcelona e Atlético de Madrid. Com isso, o lateral-direita perderá os confrontos contra o Espanyol e o Valencia pelo Campeonato Espanhol. No último jogo, Daniel Alves foi responsável por um dos 4 gols do Barça sob do Atlético de Madrid, além de ter dado assistência para Alba e participado do lance do terceiro gol. Aos 24 minutos do segundo tempo, no entanto, o atleta brasileiro foi expulso por uma entrada por trás em Yannick Carrasco. Sem ter visto o lance inicialmente, o juiz Gil Manzano foi ao VAR para rever a jogada e, em seguida, decidiu pela aplicação de um cartão vermelho.

Na súmula da partida, o árbitro assinalou que o lateral não está em disputa direta pela bola com Carrasco. “Aos 69 minutos o jogador (8) Alves da Silva, Daniel foi expulso pelo seguinte motivo: Acertar a panturrilha do adversário com os seus pinos sem opções para disputar a bola”. A decisão de suspender Alves por duas partidas foi tomada pela RFEF com base no artigo 141.1 do Código Disciplinário. “A expulsão direta ao longo de um jogo implicará a imposição da sanção de suspensão por pelo menos uma partida, a menos que o ato tenha sido constituindo infração mais grave, com o acessório pecuniário correspondente. Nos casos em que a expulsão do campo de jogo se deva a situações em que o jogador não tenha tido a oportunidade de disputar a bola, a suspensão será no menos dois jogos”, diz o texto.