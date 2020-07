Daniel Alves se manifesta sobre polêmica de arbitragem no Campeonato Espanhol

Meio-campista do São Paulo sugeriu que o Real Madrid está sendo beneficiado no Campeonato Espanhol; Merengues lideram a competição com quatro pontos de vantagem para o Barcelona

Reprodução/Instagram Daniel Alves é meio-campista do São Paulo



Daniel Alves tem contrato com o São Paulo até 2022, mas segue vinculado ao Barcelona. Hoje como torcedor, o experiente jogador se manifestou sobre a polêmica arbitragem do Campeonato Espanhol nas últimas rodadas. No Twitter, o meio-campista sugeriu que o Real Madrid está sendo favorecido no nacional.

Em publicação na rede social, Daniel Alves postou um lance em que Sergio Ramos teria cometido um pênalti durante a partida contra o Athletic Bilbao, no último domingo. O árbitro e o VAR (árbitro de vídeo) não assinalaram a infração, e o Real Madrid acabou vencendo o confronto por 1 a 0.

“Um dia eles nos ensinaram que tínhamos que fazer muito mais do que aquilo que fazemos ou não alcançaríamos e foi assim que aconteceu…”, escreveu Dani na legenda da publicação.

O Barcelona, concorrente direto ao título do Espanhol, vem reclamando do suposto favorecimento da arbitragem aos madrilenos. No domingo, o presidente Josep Maria Bartomeu disparou: “O VAR não é justo com todos, sempre favorece o mesmo time. Sinto-me mal pelo fato de que na melhor liga do mundo o VAR não está à altura da tarefa”, disse à Movistar.

Restando quatro rodadas para o término da competição, o Real Madrid lidera o torneio com quatro pontos a mais que o rival blaugrana. Ambos times voltam no meio desta semana. Na quarta-feira, o Barcelona tem clássico contra o Espanyol, enquanto os merengues recebem o Alavés.