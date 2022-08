Daniel Alves polemiza ao falar sobre ‘amor’ de torcedores do Pumas após ser vaiado

O lateral-direito foi vaiado após a goleada sofrida para o Santos Laguna, pelo Campeonato Mexicano

Reprodução/Twitter/@PumasMX Daniel Alves está no Pumas desde setembro de 2022



Daniel Alves voltou a protagonizar uma polêmica na noite da última quinta-feira, 25, ao utilizar a sua conta no Twitter para responder uma matéria do jornal “AS México”. Na publicação, um colunista do periódico relata que o “amor” dos torcedores do Pumas com o brasileiro acabou, lembrando das vaias disparadas contra o lateral-direito na goleada sofrida para o Santos Laguna, na semana passada. “O que na época era burburinho e aplausos, hoje já é vaias para o Dani Alves. A chegada do experiente jogador não atendeu às expectativas de uma equipe que esmoreceu no último mês”, diz um trecho. “Durante alguns períodos da parte complementar, a torcida explodiu contra Dani Alves e o vaiou toda vez que ele tocava na bola”, acrescenta. Através da rede social, então, o ex-jogador de Barcelona, PSG e Juventus disparou: “Se o amor acabar é porque não era amor”. Contratado em julho, o veterano tem vínculo com os mexicanos até 30 de julho de 2023 e pretende ganhar ritmo para disputar a Copa do Mundo do Catar, marcada para acontecer entre novembro e dezembro deste ano. Até o momento, o ala de 39 anos soma sete partidas no México, contribuindo com duas assistências. Apesar disso, ele ainda não venceu no território norte-americano: são quatro empates e três derrotas.