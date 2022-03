Daniel Alves torce por retorno de Messi ao Barcelona: ‘Não está feliz no PSG’

Conhecendo o argentino como poucos, o lateral-direito afirmou que o astro não está feliz no Paris Saint-Germain e desejou seu retorno ao Camp Nou

Reprodução/Twitter/@FCBarcelona Daniel Alves voltou ao Barcelona após quase seis anos



Daniel Alves e Lionel Messi formaram uma parceria vitoriosa no Barcelona, conquistando duas vezes a Liga dos Campeões (2008/2009 e 2014/15), além de outros títulos importantes, como o Mundial de Clubes. Conhecendo o argentino como poucos, o lateral-direito afirmou que o astro não está feliz no Paris Saint-Germain e desejou seu retorno ao Camp Nou. “Para mim, não (Messi não está desfrutando no PSG). Porque para mim ele está fora de lugar. Agora mesmo, ele está fora do lugar dele lá”, afirmou o camisa 8, em entrevista à “ESPN”.

Após retornar ao Barcelona no início deste ano, Daniel Alves usou sua própria experiência para fazer afirmações sobre Messi. “E vou dizer uma coisa que Léo sempre me disse: ‘Onde vai estar melhor que aqui?’. E eu comprovei! Não há lugar melhor que aqui. Por X razões. Tomara que ele possa voltar”, disse o brasileiro, que não sabe se o argentino retornará ao time espanhol. “Não sei (se Messi pode voltar), mas se vem, que venha comigo aqui”, acrescentou.

Lionel Messi deixou o Barcelona em agosto do ano passado após não conseguir renovar com o clube por motivos financeiros – asfixiado financeiramente e precisando cumprir normas da La Liga, o clube catalão não pôde bancar os vencimentos de seu maior ídolo. Assim, o “extraterrestre” assinou com o Paris Saint-Germain por duas temporadas, fechando vínculo até a metade de 2023, quando estará com 36 anos. Na atual temporada, ele soma sete gols e dez assistências em 26 partidas, números discretos para o seu padrão. Eliminado com o PSG nas oitavas da Liga dos Campeões, ele deve ganhar o Campeonato Francês com a equipe parisiense – restando dez rodadas, os comandados de Maurício Pochettino somam 15 pontos a mais que o segundo colocado Olympique de Marselha.