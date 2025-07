David Beckham muda de visual e corte vira piada nas redes sociais: ‘Ficou horrível’

Sua esposa, Victoria Beckham, não hesitou em compartilhar um vídeo do momento em que ele tentava disfarçar o erro, questionando de forma bem-humorada: ‘O que você fez?’

Reprodução/Instagram/@davidbeckham David Beckham muda de visual e compartilha resultado nas redes sociais



David Beckham, aos 50 anos, passou por um pequeno incidente enquanto tentava cortar o próprio cabelo. Durante o processo, o pente da máquina de cortar escorregou, resultando em uma falha no visual. Sua esposa, Victoria Beckham, não hesitou em compartilhar um vídeo do momento em que ele tentava disfarçar o erro, questionando de forma bem-humorada: “O que você fez?”. A reação de Victoria foi de risadas ao ver o resultado do corte, enquanto David, visivelmente incomodado, respondeu: “Não é engraçado”. A designer de moda, por sua vez, não poupou críticas e afirmou: “Não está bom. Sempre serei sincera com você, ficou horrível”.

A situação gerou até comentários de celebridades, como Sabrina Sato, que se divertiu com a situação. Na legenda da postagem, Victoria se referiu ao marido como “pai” e expressou sua surpresa com a frase: “Pai, o que você fez?”. Sabrina, por sua vez, deixou um comentário divertido: “Oh pai”, acompanhada de emojis que demonstravam surpresa e corações nos olhos.

