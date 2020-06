David Luiz compromete, e Manchester City vence o Arsenal por 2 a 0

EFE/EPA/LAURENCE GRIFFITHS David Luiz foi expulso no duelo contra o Arsenal



O Manchester City contou com a péssima atuação de David Luiz para vencer o Arsenal nesta quarta-feira, 17, no Etihad Stadium, por 3 a 0. O brasileiro falhou no primeiro gol e cometeu o pênalti que resultou no segundo, além de ser expulso da partida.

O zagueiro começou a partida enter os reservas do Arsenal, mas precisou ser acionado porque Pablo Marí, ex-Flamengo, se lesionou. Minutos antes, o time londrino havia perdido Xhaka. Do lado do City, Eric Garcia levou a pior após uma trombada com Ederson.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, David Luiz falhou ao tentar cortar cruzamento da intermediária, deixando a bola livre para Sterling marcar. Aos quatro minutos da etapa final, cometeu pênalti em Mahrez, foi expulso, e viu o belga De Bruyne converter a cobrança e fazer 2 a 0. Novamente nos acréscimos, em um lance que começou com um lançamento de Fernandinho, Foden marcou aproveitando rebote de finalização de Agüero.

Com a vitória, o City acabou com a possibilidade do Liverpool ser campeão no fim de semana. Afinal, a nove rodadas do fim, a distância entre os clubes está em 22 pontos, com o City em segundo lugar, com 60. Já o Arsenal é apenas o 9º colocado, com 40.

Os jogadores dos dois times entraram em campo com a mensagem “Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam, em tradução livre) nas costas do uniforme, uma forma de apoio ao movimento antirracista que liderou manifestações em todo o mundo após a morte de George Floyd.

* Com Estadão Conteúdo