De Bruyne faz 4 gols, Manchester City goleia Wolves e fica mais perto do título inglês

O Manchester City deu um passo importante na busca pelo título do Campeonato Inglês 2021/2022 nesta quarta-feira, 11, ao goelar o Wolverhampton por 5 a 1, no Molineux Stadium, em partida atrasada da 33ª rodada. O destaque do confronto foi o meia-campista Kevin De Bruyne, que brilhou ao marcar quatro vezes, fazendo com que time de Pep Guardiola chegasse aos 89 pontos, três a mais que o segundo colocado Liverpool. Desta forma, restando apenas mais dois jogos para cada equipe, os Citizens precisam de apenas mais quatro pontos para garantir matematicamente o oitavo título de sua história na competição.

Reconhecido por dar fantásticas assistências para os companheiros, Kevin De Bruyne teve uma noite de artilheiro nesta quarta-feira. Com o pé esquerdo “calibrado”, o meio-campista abriu o placar aos 6 minutos, quando tabelou com Bernardo Silva, invadiu a área e chapou para as redes. Quatro minutos depois, porém, o Wolverhampton tratou de empatar com Dendoncker, que completou passe de Pedro Neto para o fundo do gol. O jogo, entretanto, era do astro do Manchester City. Aos 15 minutos, o belga alçou bola na área, viu o goleiro José Sá afastar mal e pegou o rebote para recolocar os visitantes à frente do marcador. Depois, aos 23 minutos, o armador usou a canhota pela terceira vez para marcar, com uma linda batida da entrada da área.

No retorno do intervalo, o show de Kevin de Bruyne continuou. Confiante, o meia tentou servir Raheem Sterling e viu a bola ficar oferecida na grande área. Desta vez com o pé direito, o craque caprichou para marcar pela quarta vez, aos 15 minutos. Buscando uma reabilitação em sua casa, o Wolverhamtpon ainda arriscou com Dendoncker e Raúl Jiménez, mas viu o brasileiro Ederson praticar boas defesas. Já no fim, Sterling não desperdiçou em frente ao goleiro e deixou a vitória ainda mais elástica. Agora, o City encara o West Ham, fora de casa, no próximo domingo, podendo encaminhar o título. A última rodada acontece no dia 22 de maio, quando a equipe de Pep Guardiola recebe o Aston Villa, no Etihad Stadium.