De Bruyne, Salah e CR7 disputam prêmio de Jogador do Ano na Inglaterra

Van Dijk, Mane e Harry Kane também estão na briga pelo troféu da PFA

Reprodução/ Instagram Disputa por prêmio está acirrada nesta temporada



A Associação dos Jogadores Profissionais (PFA) da Inglaterra anunciou nesta quarta-feira, 1º, os nomes dos cinco atletas que concorrem ao prêmio de Jogador do Ano. A lista tem cinco nomes: Virgil Van Dijk, Sadio Mane e Mohamed Salah, do Liverpool, Harry Kane, do Tottenham, Cristiano Ronaldo, do Manchester United, e Kevin de Bruyne, do Manchester City. De Bruyne já venceu os prêmios de Jogador da Temporada da Premier League e Jogador da Temporada da Etihad. Caso vença novamente, pode se tornar o primeiro a receber três prêmios seguidos. Ronaldo, Gareth Bale, Thierry Henry, Mark Hugles e Alan Shearer têm dois cada um. O vencedor será anunciado dia 9 de junho, quinta-feira. Membros dos 92 clubes da Premier League e Football League participam da votação.