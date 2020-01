De Rossi se despede do Boca e anuncia aposentadoria: ‘Sinto falta da minha família’

Reprodução/Twitter De Rossi anunciou que não será mais jogador do Boca Juniors



O meio-campista Daniele De Rossi anunciou aposentadoria na tarde desta segunda-feira (6). Ao lado do presidente do Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, o italiano concedeu entrevista coletiva no Centro de Treinamento do clube, se despediu dos torcedores e explicou que deixa o futebol devido a problemas familiares.

“Eles (diretores) me disseram para levar o tempo que precisasse. Me ofereceram ajuda para resolver o que está acontecendo comigo. Mas não preciso de ajuda. Eu preciso voltar para minha casa. Eu digo adeus a um clube que entrou no meu coração. Estou saindo porque minha família também sente minha falta. Não existe problema de saúde. Não quero entrar em maiores detalhes demais, mas minha filha mais velha, de outro casamento, ficou na Itália. Uma garota que precisa do pai por perto. Aqui estamos muito longe”, comentou.

“Descobrirei como minha vida evolui depois do futebol. Gostaria de ser treinador, tenho que estudar. Não vou me afastar muito deste mundo, o futebol é a minha vida. Serei um líder ou um defensor”, continuou.

Contratado em junho de 2019, De Rossi deixou a Roma após 18 anos para se aventurar no futebol argentino. Em cerca de cinco meses, no entanto, o volante pouco atuou, contabilizando apenas 7 partidas e marcando um gol.

“Foi uma aventura diferente da minha vida. Eu nunca pensei que seria capaz de amar tanto um clube que não fosse Roma. Você sabe como o futebol é vivido aqui, quais são os fãs de Boca e o que significa estar na Bombonera”, afirmou.

De Rossi foi campeão da Copa do Mundo com a seleção da Itália em 2006 e vice-campeão da Eurocopa em 2012. Na Roma, ele conquistou a Copa da Itália duas vezes (2007 e 2008) e a Supercopa da Itália de 2007.